Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kars'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Kars'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta Kars'ta 24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Kars'ta kar yağışı ve tipiden 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta, etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipiden 24 köyün kentle irtibatı kesildi. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kars Merkez 4, Arpaçay'da 16, Digor'da 1 ve Sarıkamış'ta 3 olmak üzere toplam 24 köy yolu kapalı bulunuyor.

Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi'ne ait karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Kar, Kars, Güncel
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