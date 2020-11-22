Kars'ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar - Son Dakika

Kars'ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar

Sarıkamış'ta kar kalınlığı 16 santimi buldu

KARS - Kars'ta kar yağışı en çok gençlere yaradı. Sarıkamış'ta kar topu oynayan gençler, buldukları boş bidona binerek kaymanın tadını çıkardılar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı, gençlerin eğlence kaynağı oldu. Sokakta kartopu oynayan gençler, daha sonra çöpte buldukları boş bidona binerek yokuş aşağı kaydılar, bidonla kayan gençlerin o anları kameralara yansıdı. Bir araç ise patinaja düşerek kaydı. Kayan araç daha sonra yoluna devam etti.

Türkiye'nin en öneli kayam merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 16 santimi buldu. Sarıkamış'ta kar yağışı sonrası kartpostal görüntüler de ortaya çıktı. İlçede hava sıcaklığı gece eksi 9 derece olurken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü.

IÇ-