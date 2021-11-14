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Kars'ta kartpostallık gün batımı - Son Dakika

Kars'ta kartpostallık gün batımı

14.11.2021 09:38

Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kızıla bürünen bulutların yoğunluğu, ikiz dağlar ve bulutların suya yansıması görenlerin beğenisini kazandı.

Kars merkez Dikme köyünde çekilen görüntüler, Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İkiz dağların bulutlarla bütünleşmesi, bulutların yoğunluğu ile birleşen gün batımı gökyüzünü kızıla bürürken, bulutların sessizce akan Kars Çayı'na yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ın gün batımında daha güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, Dikme köyünde gün batımı izlemenin keyfini yaşadıklarını belirttiler.

Kars Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. O anlar kameralara yansıdı.

Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı
Kars'ta kartpostallık gün batımı

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kartpostallık gün batımı - Son Dakika


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