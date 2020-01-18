Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa 'Hava soğuk mu?' sorusu yöneltildi - Son Dakika

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi

12 dakika önce

Şiddetli soğukların hayatı olumsuz etkilediği Kars'ta konuyla ilgili röportaj yapan bir muhabir saçları ve kaşları buz tutmuş vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusunu yöneltti.

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa

Kars'ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarıdaki vatandaşların kaşları, saçları ve kirpikleri dondu.

Soğuk hava Kars'ta hayatı adeta esir aldı. Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini daha da arttıran soğuk hava nedeniyle insanlar sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkabiliyor. Soğukta kaş ve kirpiklerin tamamen donduğu Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

"HAVA ÇOK SOĞUK MU?" SORUSU YÖNELTİLDİ

Soğuk havanın olumsuz etkilediği kentte muhabir kaşları buz tutmuş vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusunu yöneltti. Havanın çok soğuk olduğunu ve ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Çok çok hava çok soğuk, soğuk hava ne yapalım. Bu soğuklar bu şekilde 1 ay devam eder, böyle devam eder. Her gün bu şekilde korunuyorum. Şartlarımız ağır" dedi.

"VÜCUDUMUZ DONUYOR, ÇOK SOĞUK"

Hava sıcaklığının eksi 25 derece olduğunu belirten vatandaş, "Şuanda eksi 25 derece Gazi Kars'ta yaşıyoruz. Çok soğuk bir hava, ne doğalgaz, ne kömür ve ne de başka bir yakıt ısıtmıyor bizi, vücudumuz donuyor, çok soğuk" diye konuştu.

HER YER BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının gece eksi 29 dereceye düştüğü Kars'ta iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar iş yerlerinin camlarının buzunu kazıyarak açtı. Kapı kilitleri dondu. Ağaçlar da kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti. Soğuk hava hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 29, sabah saatlerinde ise eksi 25 derece olarak ölçüldü.

Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:22 
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