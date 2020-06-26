Kars'ta Kavılca buğdayı dönemi başladı - Son Dakika

Bin 300 yıllık bir geçmişi olan Kavılca Buğday Kars'ta yaygınlaştırılacak. Kent genelinde birçok noktada ekimi gerçekleştirilen Kavılca buğdayı filizlenmeye başladı. Kars'ta ekimleri gerçekleştirilen Kavılca buğdayı ülke ekonomisine kazandırılacak.

Kars Valiliği öncülüğünde DAP İdaresi desteğinde yürütülen Kavılca Buğdayı Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Merkez Bulanık Köyü'nde Kavılca Buğdayı ekimi yapan çiftçiler ile bir araya geldi.

Bulanık Köyü'nde Yahni Dağı eteklerinde ekimi gerçekleştirilen Kavılca Buğdayı tarlasında bir takım incelemelerde bulunan Vali Türker Öküz, Kavılca Buğdayının gluten içermediği için Çölyak hastaları için uygun olduğunu ve ekimini yaygınlaştırmak için destek verdiğini belirtti.

Kavılca tarlasında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Türker Öksüz, Kars'ın turizm, tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda istikbali olan bir şehir olduğunu belirtti.

Öksüz, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını gibi tüm dünyayı etkisine alan pandemi döneminde herkes tarafından edinilen en büyük tecrübenin tarımsal ve bitkisel üretimin yanında hayvancılık olduğunu söyledi.

Vali Türker Öksüz, "Çok önemli bir süreci hep birlikte geçiriyoruz. Covid-19 salgınını hep birlikte yaladık. Tüm dünya ile birlikte, tabi bu süreç hepimize ülke olarak ile olarak, millet olarak bazı tecrübeler edindirdi. Gördük ki üretim çok önemli, tarımsal üretim, bitkisel üretim çok önemli, tarım ve hayvancılık çok önemli, biz de şanslıyız. Şanslı illerden birisiyiz. Çünkü Kars hakikaten hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı bir il, amacımız tabi üretimi artırmak, bu hususta çalışıyoruz. Bitkisel üretimi de ihmal etmememiz lazım" dedi.

Vali Öksüz, Bitkisel üretimi artırmak için biz Kavılca buğdayını üretimini artırmayı planladık. Kavılca buğdayı buranın eski buğday cinslerinden birisidir. Soğuğa dayanıklı, mukavemeti fazla olan bir buğday cinsi, Tabi Kars bölgesi organik tarımında çık güzel yapılacağı bir bölge, hep söylüyoruz. Kars geleceğin tarım ve hayvancılıkla, turizmle istikbali çok iyi bir şehir, gelecekte tarımsal ve hayvansal üretimi artırdığımız zaman ülkemiz katma değer üretebilecek, katma değerini de çok katkılar sağlayacak. Kavılca buğdayı da bunlardan birisi, önemli tarımsal değerlerimizden birisi, biz bu buğdayı, bu buğday çeşidinin üretimini artırmak için DAP İdaresi Başkanlığımızla birlikte bir proje çalışması yaptık. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz projeyi hazırladı. DAP İdaremiz bize destek verdi. Kars'ın tarım ve hayvancılık konusunda çok avantajlı bir il olduğunu, bu potansiyeline uygun olarak üretimin artırılmasına yönelik Valilikçe gerekli projeleri hazırladıklarını ifade eden Vali Öksüz, bu amaca uygun olarak Kars'ın iklimine dayanaklı olan Kavılca Buğdayının üretimini ve bilinirliğini artırmak için gerekli çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi. 174 üreticiye, Kars il merkezi ve ilçelerimizde 34 tonun üzerinde bir Kavılca Buğday tohumunu dağıttık. Amacımız buradan yüksek miktarda verim almak. Arzu ediyoruz ki aşağı yukarı 250 ton hedefimizde o, Kars genelinde Kavılca buğdayını ürün olarak ilimize kazandıralım istiyoruz. Yaygınlaştıralım istiyoruz. Bin 750 dekar toplam il genelinde biz bu tohumu ektik. Umuyorum ki iyi bir sezon geçireceğiz. Bereketli bir geçireceğiz ve Kavılca buğdayını da ilimize yaygınlaştırmış olarak kazandıracağız" diye konuştu.

Vali Öksüz, Kars Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem, Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş katılımıyla Kavılca buğdayı ekimi yapılan tarlada bir takım incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürü Dr. Düzgün'den bilgiler aldı. Vali Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS