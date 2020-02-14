Kars'ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak - Son Dakika

Kars'ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak

7 saat önce

Kars'ta Kavılca buğayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak.

Kars'ta Kavılca buğdayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak, System.String[]

Kars'ta Kavılca buğayı Mart ve Nisan aylarında çiftçilere dağıtılacak.


Vali Türker Öksüz, Kavılca Buğdayının Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kavılca buğdayından yöresel ürünlerin de yapılması hedeflediklerini belirtti.


Öksüz, DAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 34 bin 850 kilo tohumu Mart, Nisan ayı içerisinde çiftçimize dağıtılacağı müjdesini verdi.


Kars Valisi Türker Öksüz, "DAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen 34 bin 850 kilo tohumu Mart, Nisan ayı içerisinde çiftçimize dağıtacağız. Kavılca buğdayı, Kars'ın önemli bir değeridir ve mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.


Öksüz, "Öncelikle ekim alanını artıracağız, daha sonra yeni bir projemizle kavılca buğdayından un yapımı ve bundan faydalanarak ürün yelpazesini geliştirmek istiyoruz. Bu proje, bir değirmen ve kavılca buğdayının işlenmesini sağlayacak bir projedir. Kavılca unundan ekmek ve diğer ürünlerin yapımı ile bu ürünlerin paketlenerek hizmete sunulmasını gündeme getireceğiz" diye konuştu. - KARS

Muammer Türker, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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