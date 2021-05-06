Kars'ta kayalıktaki Yunus figürü dikkat çekiyor - Son Dakika

Kars'ta kayalıktaki Yunus figürü dikkat çekiyor

KARS - Kars'ta kayalıkta bulunan 'Yunus' balığı figürü dikkat çekiyor.

Kars'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklardaki Yunus figürü vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski yolu kullanan vatandaşlar kayalık önünde durarak yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor. Daha sonra da yoluna devam ediyor. Yunus figürünün 100 yıllar öncesinde kaldığı ileri sürülüyor.

Türkiye'nin en önemli tarihi bölgelerinden birisi olan Kars içerisinde barındırdığı 100 yıllar öncesine ait kalıntılarla da görenleri büyülüyor. Yunus balığı figürün bulunduğu eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklar da son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Hemen yanı başından derenin geçtiği kayalıklara gelen vatandaşlar buradaki yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor. Bir süre figürü inceledikten sonra bölgeden ayrılıyor. Vatandaşlar yunus figürünün koruma altına alınarak Kars turizmine kazandırılmasını istiyor.