Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu - Son Dakika
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Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu

24.04.2022 11:33
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

İlçeye bağlı Yenigazi köyünde evinin önünde oynarken kaybolan Burak Erol Aras'tan haber alamayan ailesi, köylülerle çocuğu aramaya başladı.

Çalışmalar sonuç vermeyince aile üyeleri jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada minik Aras, evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Çatak köyü yakınlarında arazide bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu
Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu

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Burak Erol, Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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