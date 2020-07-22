Kars'ta kaybolan 62 yaşındaki kişi arazide bulundu - Son Dakika

Kars'ta dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 62 yaşındaki zihinsel engelli kişi, arama kurtarma ekiplerince arazide bulundu.
Merkeze bağlı Bozkale köyünde yaşayan zihinsel engelli Şentürk Akbabaöz'ün kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, engelli Akbabaöz'ü köy arazisinde bitkin şekilde buldu.
Ekiplerin yiyecek verdiği Akbabaöz, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.