Kars'ta kaybolan 62 yaşındaki kişi arazide bulundu - Son Dakika

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, engelli Akbabaöz'ü köy arazisinde bitkin şekilde buldu.

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