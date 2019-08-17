Son Dakika Haberleri: Kars'ta kaybolan çoban bulundu
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Kars'ta kaybolan çoban bulundu

1 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan çoban, Sarıkamış ilçesinde bulundu.

Kars'ta kaybolan çoban bulundu, System.String[]
Kars'ın Selim ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan çoban, Sarıkamış ilçesinde bulundu.
İlçeye bağlı Bozkuş köyünde çobanlık yapan Naim Taşkıran (28) hayvanlarını otlatmaya gittikten sonra geri dönmedi.
Taşkıran'ın Iğdır'daki evine de gitmediğini öğrenen köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Çobanın kaybolduğu bölgede, İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve jandarma, arama başlattı.
Sarıkamış'ta bir iş yerinde çalışırken bulundu
Taşkıran'ın gidebileceği yerlerde çalışma yapan polis ve jandarma ekipleri Sarıkamış ve Selim ilçelerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonucunda Taşkıran, Sarıkamış'ta bir iş yerinde çalışırken bulundu.
Taşkıran, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Sarıkamış, Taşkıran, Selim, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:55 Kaynak: AA
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