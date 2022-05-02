Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

02.05.2022 14:18
Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden, Selma ve Oktay Altun'un 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderildi.

Kuzenleri saat 17.00 sularında dönünce Tarık'ın eve gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine yaklaşık 500 kişi, 100 traktör ile arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarında bir sonuç alamayan köy halkı, durumu yetkililere bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri ile UMKE personeli ve köy korucuları arama çalışması başlattı.

Kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ın amcasının oğlu Reşo Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatırken iki gruba ayrıldıklarını söyledi.

"Biz büyükbaş hayvanları getirirken danaları da küçük kuzenlerim getiriyordu." diyen Reşo Altun, şöyle konuştu:

"Köye döndüğümüzde küçük kuzenlerime yardım etmek için yanlarına gittim, Tarık'ın eve gitmediğini öğrendim. Bunun üzerine aramaya başladım, babam ve amcamı aradım. Saat 17.00'den beri haber alınamıyor. Hava biraz sisliydi, yağmur da şiddetli yağınca yolunu kaybetmiş olabilir."

Termal kameraların da kullanıldığı arama çalışmalarına gece ara veren ekipler, sabah saatlerinde de faaliyetlerini sürdürdü.

Bölgeye gelen komandolar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de arama faaliyetlerine destek veriyor.

Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu

Oktay Altun, Traktör, Saat, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:24:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement