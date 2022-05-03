Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve bir daha evine dönmeyen 12 yaşındaki Tarık Altun'u arama çalışmaları sürüyor.

Dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde arama yapıyor.

Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adamlar"ı da bugün arama çalışmalarına katıldı.

Olay

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderilmiş ve saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılan çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.