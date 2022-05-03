Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

03.05.2022 12:25

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve bir daha evine dönmeyen 12 yaşındaki Tarık Altun'u arama çalışmaları sürüyor.

Dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde arama yapıyor.

Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adamlar"ı da bugün arama çalışmalarına katıldı.

Olay

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderilmiş ve saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılan çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor Kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor Kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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