Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu - Son Dakika
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Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu

04.05.2022 12:14
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 4 gün önce sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve kaybolan Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun arama çalışmalarının 4'üncü gününde kaybolduğu köyden 7 kilometre uzaklıktaki Yalınkaya köyünde kaya dibinde uyurken bulundu.

Tarık Altun'u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik aranmıştı.

Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun ekipler tarafından sağ olarak bulundu. Halsiz ve bitkin düşen küçük çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı. - KARS

Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu
Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu

YORUMLAR
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40 kazla başladığı yetiştiricilikte yörenin önde gelen tedarikçilerinden oldu 40 kazla başladığı yetiştiricilikte yörenin önde gelen tedarikçilerinden oldu HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI

Oktay Altun, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kaybolan çocuk 4 gün sonra sağ bulundu - Son Dakika
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