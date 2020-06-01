Kars'ta kaybolan engelli genç 300 kişilik arama kurtarma ekibince bulundu - Son Dakika

Kars'ta 3 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli genç başka bir köyde bulundu.

Kent merkezine bağlı Ölçülü köyündeki evinden 30 Mayıs'ta ayrılan Hayrettin ve Halise çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu'ndan yakınları bir daha haber alamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları Mehmetoğlu'nu bulmak için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığına ait iz takip köpeği "Atak" ve arama kurtarma köpeği "Şov" desteğinde çalışmaları genişletti.

"Drone" desteğiyle 300 kişilik arama kurtarma ekibince yürütülen çalışmalar sonucu Mehmetoğlu, il merkezine bağlı Yalınkaya köyünde arazide bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmetoğlu, Kars Harakani Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmetoğlu, ailesine teslim edildi.