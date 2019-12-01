Son Dakika Haberleri: Kars'ta kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı
Son Dakika Güncel Kars'ta kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kars'ta kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Kars'ta dünden itibaren haber alınamayan genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Kars'ta kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Kars'ta dünden itibaren haber alınamayan genç kız için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyündeki evinden dün ayrılan 19 yaşındaki Dilan B'den haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ile Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

Köylülerin de katıldığı arama çalışmasında henüz Dilan B'ye ait bir ize rastlanılmadı.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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