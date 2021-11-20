Kars'ta kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Alem köyünde 17 yaşındaki Nihat Y, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye giden jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Köy ve çevresinde başlatılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlamayan ekiplerin arazideki arama çalışması devam ediyor.