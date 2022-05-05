Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyor - Son Dakika
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Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyor

05.05.2022 13:05
Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyor

Kars'ta, Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan ve 4 gün süren çalışma sonucu bir kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki çocuğun tedavisi Van'da devam ediyor.

Kars'ta, Ramazan Bayramı arifesinde hayvanları otlatmaya gittiği arazide kaybolan ve 4 gün süren çalışma sonucu bir kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki çocuğun tedavisi Van'da devam ediyor.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde akrabalarıyla hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan ve 4 gün sonra bir kayanın dibinde uyurken bulunan Tarık Altun, Kars'ta yapılan müdahalelerin ardından Van'a sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Altun'un böbrek fonksiyonlarının normale döndüğü ve bir iki gün içinde taburcu edileceği belirtildi.

"Hastamız gayet iyi bir durumda"

Hastane Başhekimi Dr. Kamil Yavuzer, AA muhabirine, tedavisi süren 12 yaşındaki hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Altun'un Kars'ta yapılan müdahalenin ardından hastanelerine sevk edildiğini anlatan Yavuzer, şunları kaydetti:

"Uzun süreli açlık ve susuzluğa bağlı bilinçte uykuya meyil, hafif bulantı, böbrek fonksiyonlarında hafif bozulma eğilimi nedeniyle hastayı yoğun bakım servisimize yatırdık. Gerekli hidrasyon yani sıvı (mayi) tedavisi ve beslenme takviyesi yapıldı. Hastamız şu an gayet iyi bir durumda. Bugün yoğun bakımdan normal servise aldık. Ağızdan beslenmesi açık ve gayet iyi bir durumda. Böbrek fonksiyonları normale döndü. Sağlık durumunu takip ediyoruz. Serviste bir iki gün daha gözlemledikten sonra hastayı taburcu edeceğiz."

"Çok mutluyum"

Baba Oktay Altun ise çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuğunun sağlığının yerinde olduğunu aktaran Altun, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Hastane personeli bizimle yakından ilgileniyor. Mutluluktan duygularımı ifade edemiyorum. Oğlumun bulunduğu haberini alınca çok sevindim. Oğlumu sağ salim gördüğüm için Allah'a şükrediyorum. Yağmur nedeniyle yolunu şaşırmış. 4 gün aradan sonra bulundu. Arama çalışmalarına katılan kamu çalışanlarından, komşularımdan, devletimizden Allah razı olsun. Bizim için çaba gösterdiler. Çocuğumu bana kavuşturdular. Tarık 4 gün boyunca hiçbir şey yememiş, içmemiş. Nasıl hayatta kaldı? Bir bilgim yok. Yarı baygın halde bulundu. Oğlumun durumu şu an iyi. Oğlumla konuşmaya çalışıyorum. Tam olarak kendine gelemediği için nasıl kaybolduğunu bilmiyor. Kendine geldiğinde yaşadıklarını, nasıl kaybolduğunu anlatacak. Şu anda olayın şokunu atlamadığı için konuşamıyor."

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Ramazan Bayramı, Hastane, Kars, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra bulunan çocuğun tedavisi Van'da sürüyor - Son Dakika


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