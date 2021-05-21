Kars'ta kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı - Son Dakika

Kars'ta kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı

Kars'ta tartıştığı kayınpederi tarafından bıçakla yaralanan damat hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta tartıştığı kayınpederi tarafından bıçakla yaralanan damat hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesi'ndeki Sosyal Yardım Konutları'nda oturan O.T. ile evine gelen kayınpederi F.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederi tarafından sırtından bıçaklanan damat yaralandı. Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan damadın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, zanlı F.B'yi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa el konuldu.

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