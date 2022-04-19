Kars'ta kayıp kız çocuğu bulundu - Son Dakika
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Kars'ta kayıp kız çocuğu bulundu

19.04.2022 17:48
Kars'ta kayıp kız çocuğu bulundu

Kars'ta okuldan eve dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 8 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Kars'ta okuldan eve dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 8 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kars merkez Halit Paşa Mahallesi'nde Halitpaşa İlkokulu 1'inci sınıfta okuyan 8 yaşındaki Esma Nur Güney'i babası Müslüm Güney okula bıraktı. Okul sonrası eve gelmeyen çocuğun annesi Esmer Güney okula giderek öğretmeninden çocuğu sordu. Öğretmeninden çocuğun okula gelmediğini öğrenen aile daha sonra her tarafta kızlarını aramaya başladı. Kızlarını bulmayan aile durumu polis bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çocuk bulunurken, aile çocuklarını almak için emniyete gitti. - KARS

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kayıp kız çocuğu bulundu - Son Dakika


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