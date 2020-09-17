Kars'ta kaz havuzuna düşen ikiz çocuklar boğuldu - Son Dakika

Kars'ın Digor ilçesinde kazlar için yapılan havuza düşen 20 aylık ikizler boğuldu.

Sorguçkavak köyünde evlerinin önünde oynayan 20 aylık ikizler Aykut ve Ömer Tüzün, kazlar için yapılan havuza düştü.

Aile fertleri tarafından havuzda hareketsiz bulunan ve Digor Devlet Hastanesine kaldırılan ikiz çocuklar, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İkiz çocukların cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.