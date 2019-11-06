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Kars'ta kaz kesimi başladı

8 saat önce

Kars'ta kaz kesimi başladıKars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde karın yağmasıyla birlikte, bölgede çok sevilerek tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

Kars'ta kaz kesimi başladı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde karın yağmasıyla birlikte, bölgede çok sevilerek tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı.

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde karın yağmasıyla birlikte, bölgede çok sevilerek tüketilen kazlar da kesilmeye başlandı. 'Kar yemeden kaz kesilmez' deyimiyle yola çıkan Karslılar, yağan karın ardından kazlarını kesip, temizliyor. Temizlenen kazlar, tuzlanıp kuruması için evlerin bahçelerinde hazırlanan askılara asılıyor. Yaklaşık 15 ile 20 gün askıda kalan kaz etleri olgunlaştıktan sonra serin yerlerde veya derin dondurucularda kışın yenmek için saklanıyor. Doğal yöntemlerle kesilen, kurutulan kazlar lezzetini kaybetmediği gibi kendine özgü bir tada sahip oluyor. Kars'ta yetiştirilen kazlar, yetiştiricileri tarafından kışlık ihtiyaçlarının yanısıra akrabalara gönderilirken, arta kalanları kent merkezindeki lokantalara veya vatandaşlara satılıyor. Kazlar, tanesi 180 ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

Köyde imece usulü kazları keserek temizlediklerini ve kuruttuklarını belirten Mercan İncedere, Yaklaşık 4 ay boyunca büyütüp beslediğimiz kaz kesimine başladık. Kesildikten sonra tüyleri temizleniyor. İç organlarını çıkarıyoruz. Daha sonra kazlar tuzlanıyor, bir hafta da baskıda kalıyor. Sabah ve akşam ayazında kurutuyoruz. Kazların kesinlikle güneş görmemesi lazım. Güneş yediği zaman tadını bozuyor. Kazları eskiden soğuk odalarda veya un içinde muhafaza ederdik, şimdi dolaplara koyuyoruz. Oldukça zahmetli, kimse 'çok pahalı' demesin diye konuştu.

Görütü Dökümü

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-Kaz sürüsünün kümesten çıkarılması

-Kazların karla kaplı derede yıkanmaları

-Kazların derede yıkanmalarından genel ve detaylar

-Dereden çıkan kazların kümeslerine dönmesi

-Yem yiyen kazlardan görüntü

-Kesilen kazları hazırlayan kadınlar

-Kazların tuzlanması

-Kadınların çalışmalarından görüntü

-Tuzlanan azların bir bidona doldurulması

-Sıcak suya batırılan kazın tüylerinin yolunması

-Temizlenen kazmarın evin önündeki ipe asılarak kurumaya bırakılması

-Kurumaya bırakılan kaz etlerinin görüntüsü

Haber-Kamera Suat İNCEDERE ARPAÇAY (Kars), (DHA)

Kars'ta kaz kesimi başladı

Arpaçay, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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