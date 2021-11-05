Kars'ta kaz tüyünden ürünlerin yapılacağı imalathane kurulacak - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesinde, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle kaz tüyünden ürünlerin yapılacağı ve kadınların istihdam edileceği imalathane kurulacak.

SERKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın finansmanıyla Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Selim ilçesinde 10 kadının istihdam edileceği kaz tüyü imalathanesi yapılacak.

Selim Belediyesi tarafından ajansa sunulan "Altın Kaz" projesinin sözleşmesi, SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca ile Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun tarafından imzalandı.

Yaklaşık 320 bin anaç kaz varlığıyla Türkiye'deki toplam kaz varlığının üçte birine sahip Kars'ta, proje kapsamında Selim Belediyesi'ne ait atıl durumdaki bir bina imalathaneye dönüştürülerek üretime başlanacak.

Başlangıçta 10 kadının istihdam edileceği imalathanede, kaz tüyünden eldiven, şapka, yelek, yastık, alez ve yorgan üretilerek satışa sunulacak.

Projenin hayata geçirilmesi ile yörede aile işletmeciliği şeklinde kaz yetiştiren yaklaşık 12 bin kadının hem sosyo-ekonomik yaşam standardının yükseltilmesi hem de bölge ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak imalathanede, başlangıçta 5 ton tüy alımı yapılarak kazların sırt ve gıdı tüylerinden bin 900 yastık, 800 yorgan ve 5 bin eldiven, şapka, yelek grubu üretilecek. İkinci yıl üretimin iki katına çıkarılması hedeflenen projeyle, kaz tüyünden üretilen malzemelere kayak montu ve pantolonu çeşitleri de eklenerek ürün yelpazesi genişletilecek.