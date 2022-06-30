İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti

30.06.2022 21:34

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mustafa Gümüş idaresindeki 05 ABV 860 plakalı otomobil ile Hayati Cebecioğlu yönetimindeki 34 KE 2843 plakalı otomobil Kars- Göle kara yolu Boğatepe köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Boğatepe Jandarma Karakolunda görevli olduğu öğrenilen astsubay Mustafa Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Cebecioğlu sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine, astsubay Gümüş'ün cenazesi de otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika
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