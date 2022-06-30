Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Cebecioğlu sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesine, astsubay Gümüş'ün cenazesi de otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti - Son Dakika

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