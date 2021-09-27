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Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek - Son Dakika

Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek

27.09.2021 23:17
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek, System.String[]

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde birçok ile öncülük eden Kars'ta bu kış kazlar sofralara pahalı gelecek.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde birçok ile öncülük eden Kars'ta bu kış kazlar sofralara pahalı gelecek.

Kaz fiyatlarının 250-300 lirayı bulması vatandaşları da çeşitli alternatiflere yöneltti. Bazı vatandaşlar kent merkezinde kendi kazlarını yetiştirmeye başladı. Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmezi lezzetiyle dünyaca ünlü kazlar, kesim dönemi öncesinde besiye alındı. Özellikle son yıllarda kaz fiyatlarının astronomik rakamları görmesi ve lokantalarda porsiyonunun 100 ile 120 lira olması vatandaşları kendi kazlarını üretmeye yönlendirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendi kazlarını üreten Musa İnik, kazlarının bir kısmını kendine ayıracak, bir kısmını da akrabalarına gönderecek.

"FİYATLAR BİR AY SONRA ARTAR"

Kaz fiyatlarının bir ay sonra artacağını belirten Musa İnik, "Kesmek için besliyoruz. Kendi kazlarımız, kendi üretimimiz, fiyatlar şu anda uygun, 250-300 lira arası kazlar, şimdi değil bir ay sonra fiyatları fırlar. Kaz evleri aldığı için o zaman artıyor" dedi.

"KAR YEDİKTEN SONRA KESİLECEK"

Kentte ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları büyüdü. Üreticiler tarafından doğal ortamda büyüyen kazların, kar yere düştükten, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesileceğini ifade eden Musa İnik, "Kazlar 11'inci ayın sonunda kar yedikten sonra kesilir. Kaz kar yedi mi eti daha lezzetli oluyor. Kestiğin zaman kurutuyorsun, tuza basıyorsun. Dışarıda akrabalarımız var onlara da gönderiyoruz. Bazılarını hediye gönderiyoruz. Bazılarını parayla satıyoruz" diye konuştu.

Kars'ta kazlar ekim ayının sonunda yere kar düştükten, kar yedikten sonra kesilecek. Kesilen kazlar tuza basıldıktan sonra iplere bağlanıp evlerin önünde asılarak kurutulacak. Kazlar kuruduktan sonra pişirilerek kış sofralarında yerini alacak.

Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere de gönderiliyor. Ayrıca kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek
Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek

Fevzi Çakmak Mahallesi, Türkiye, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta kazlar sofralara pahalı gelecek - Son Dakika
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