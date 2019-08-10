Son Dakika Haberleri: Kars'ta, "Kemerin ses getirsin" uygulamasına destek
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Kars'ta, "Kemerin ses getirsin" uygulamasına destek

58 dakika önce

Kars'ta, bayram öncesi Vali Türker Öksüz, milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte trafik ve jandarma ekiplerinin uygulamasına katıldı.

Kars'ta,
Kars'ta, bayram öncesi Vali Türker Öksüz, milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte trafik ve jandarma ekiplerinin uygulamasına katıldı.

Vali Türker Öksüz ile 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan milletvekili Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek verdi.

Çevre Yolu Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yapılan uygulamaya katılan Vali Türker Öksüz, milletvekili Ahmet Arslan, sürücülere broşür dağıttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı "Kemerin ses getirsin" uygulamasını anlatarak sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istediler.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük sevin ve mutlulukla ulaştığımız mübarek Kurban Bayramı huzur içinde, sağlık içinde birlik beraberlik içerisinde yaşayabilmek için 'Kemerin ses getirsin' diyorum" dedi.

Vali Öksüz, "Aldığımız tedbirler hepimizin huzurlu bir bayram geçirmesine yönelik, bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirlerin bir kısmı asayiş ile ilgili, bir kısmı trafikle ilgili tedbirler, ama her şeyden önce istiyoruz ki, vatandaşımız bu bayramı sağlık, huzur içerisinde, sevinçle geçirsin. Onun için öncelikle gitmek istediğimiz yerlere giderken, bütün sürücülerimizi, bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, milletvekili Ahmet Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte bir süre trafik uygulamasına eşlik etti. Vali Öksüz ve beraberindekiler, uygulamada görev alan jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı. - KARS
Muammer Türker, Milletvekili, Türker Öksüz, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:33 Kaynak: İHA
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