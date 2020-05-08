Kars'ta kendisini savcı olarak tanıtan kişi muhtarı dolandırdı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtarak muhtarın 2 bin 500 lirasını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aşağı Kümbet Mahallesi Muhtarı İ.Ö'yü telefonla arayarak kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişi, muhtarın adının terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi.

Dolandırıcı, İ.Ö'ye adının terör örgütüyle anılmaması için banka hesabına 2 bin 500 lira yatırması gerektiğini belirtti.

Verilen hesaba parayı yatıran muhtar, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.