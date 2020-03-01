Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı - Son Dakika

Kış mevsiminin sert geçtiği Kars'ta, yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen tilki objektife takıldı.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte yabani hayvanlar, karla kaplanan arazide yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine iniyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler de zaman zaman kent merkezinde görülüyor.

Paşaçayı Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katının balkonuna oturan tilki, objektife yansıdı.

Balkonda bir süre etrafı izleyen tilki, bölgeden uzaklaştı.