Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı - Son Dakika

Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı

6 saat önce

Kış mevsiminin sert geçtiği Kars'ta, yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen tilki objektife takıldı.

Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı, System.String[]

Kış mevsiminin sert geçtiği Kars'ta, yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen tilki objektife takıldı.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte yabani hayvanlar, karla kaplanan arazide yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine iniyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler de zaman zaman kent merkezinde görülüyor.

Paşaçayı Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katının balkonuna oturan tilki, objektife yansıdı.

Balkonda bir süre etrafı izleyen tilki, bölgeden uzaklaştı.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Son Dakika: AB, İdlib'i görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta kent merkezine inen tilki objektife yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]