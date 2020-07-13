Kars'ta kerkenez yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika

Yapılan incelemelerde yavru kerkenezin yuvasını bulamayan DKMP ekipleri, daha sonra

Kars'ın Akyaka İlçesi'ne bağlı Karahan köyünde yavru kerkenezi gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri vatandaş tarafından bulunan yavru kerkenezi muhafaza altına alırken, bir süre kerkenezin yuvasını aradı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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