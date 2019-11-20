Kars'ta KGYS üzerinden trafikte kural ihlali yapanlara ceza!

Kars'ta, trafikte kurul ihlalleri yapanlara idari para cezası kesildi.



Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulanmaya başladı.



Yapılan denetimlerde, Hatalı Parklardan 51 adet, Kırmızı Işık İhlalinden 73 adet olmak üzere toplam 124 adet Trafik İdari Para Cezası uygulandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre Trafik İdari Para Cezası miktarları, Kırmızı ışık kural ihlali 235 TL., Hatalı park 108 TL ve Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek 216 TL. Emniyet Müdürlüğü'nün denetimlere devam edeceği öğrenildi. - KARS