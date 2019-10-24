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Kars'ta kırağı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzeri kırağı tuttu.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzeri kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, sabah saatlerinde ormanlık alan ve bitkiler kırağı dolayısıyla beyaza büründü.

Kırağı ile küçük su birikintileri buzla kaplanırken ormanlık alandaki bitkiler güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış, Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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