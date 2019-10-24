Kars'ta kırağı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzeri kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, sabah saatlerinde ormanlık alan ve bitkiler kırağı dolayısıyla beyaza büründü.

Kırağı ile küçük su birikintileri buzla kaplanırken ormanlık alandaki bitkiler güzel görüntü oluşturdu.