Kars'ta kırağı
38 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzeri kırağı tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkilerin üzeri kırağı tuttu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, sabah saatlerinde ormanlık alan ve bitkiler kırağı dolayısıyla beyaza büründü.
Kırağı ile küçük su birikintileri buzla kaplanırken ormanlık alandaki bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
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