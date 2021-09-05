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KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM - Son Dakika

KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM

05.09.2021 14:02

KARS'ta yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi kırtasiyelerde denetim yapıldı.

KARS'ta yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi kırtasiyelerde denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kars Defterdarlığı görevlilerinden oluşan ekip, kırtasiye ürünlerine denetimlerini artırdı. Tüketicilere güvenli ürün arzını sağlanabilmek ve çocukların sağlığına zarar vermeyi engellemek amacıyla 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' prensibi ile yürütülen çalışmalarda, bandrol ve fiyat kontrolü, hijyen, iş yeri çalıştırma ruhsatı ve pandemi tedbirleri denetlendi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala işlerinde bir canlılık olduğunu ancak büyük market zincirlerinin kendilerine fırsat vermediğini belirten kırtasiye işletmecisi Barış Kırtay Yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak, insanlarda pandemi nedeniyle bir tedirginlik yaşanmakta. Okulların açılmasına kısa bir süre kala işlerimizde bir canlılık var ama büyük market zincirleri bizim gibi yerelde bulunan esnafa fırsat vermemekte. İnşallah iyi olur. Kırtasiye fiyatları biraz yüksek diye konuştu.

KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM
KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM
KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM
KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS'TA KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DENETİM - Son Dakika


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