Kars'ta Kış
31 dakika önce
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan 40 köy yolundan 25'i ekiplerce ulaşıma açıldı.
Kars
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan 40 köy yolundan 25'i ekiplerce ulaşıma açıldı.
Ekipler halen kapalı olan il merkezindeki 2, Arpaçay
'daki 5, Digor
'daki 1, Sarıkamış
'taki 3, Susuz
'daki 4 köy yolunu açmaya çalışıyor.
Bu yollardaki karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi ekiplerince yapılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:43 Kaynak: AA
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