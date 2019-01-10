Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kış

Kars'ta Kış

36 dakika önce

Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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Kars'ta soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceye düşerken yollar buz pistine döndü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden bazı vatandaşlar buzlu yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise yolda kalan araçları iteleyerek sürücülere yardımcı oldu.

Mihralibey Köprüsünde de sürücüler buz üzerinde ilerlemekte güçlük çekerken bir çok sürücü yolda kaldı. Araçların buz nedeniyle ilerleyemediği yolda araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1 saat yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar ile polis ekipleri yetişti. Yolda kalan araçları polis ve vatandaşlar iteleyerek çıkartmaya çalıştı.

Yolda kalan araçlara yardım eden İbrahim Halil Ötkün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolların buz olması nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığını söyledi.

Ötkün, bir çok aracın yolda kaldığını anımsatarak, "Araçlar çıkamıyordu. Evimiz burada, olayı görünce araçlara yardımcı olmaya geldik. Sürücüler buz nedeniyle köprüden çıkamıyor, şimdi kara yolları ekipleri geldi tuzlama çalışması yapıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:49 Kaynak: AA

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