Eti yöresel lezzetlerin başında gelen ve birçok ailenin geçim kaynağı olan kazlar, kış mevsimine kadar meralarda doğal olarak besleniyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kış sofrasının vazgeçilmezi 'Kars kazı' meralarda doğal yetiştiriliyor - Son Dakika

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