Üye Girişi
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

25.11.2021 12:55
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Kars'ta etkili olan kar nedeniyle araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Kars'ta etkili olan kar nedeniyle araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, Sarıkamış ilçesinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Kenti beyaza bürüyen kar sebebiyle araçlarına kış lastiği taktırmak ya da kış lastiği satın almak isteyenler, sabah erken saatlerde lastik satıcıları ile otomobil lastiği tamir edilen iş yerlerinin yolunu tutunca iş yerlerinde yoğunluk meydana geldi.

Kentte lastik satışı ve tamiri yapılan bir firmanın yöneticisi Muammer Sancar, kar yağışının başlamasıyla vatandaşların talebinin arttığını ifade ederek, "Kar yağdı, her yıl olduğu gibi lastik değişim yoğunluğumuz da başladı. Kar, kış Kars'a yakışıyor, Kars'ın doğal kimliği karla güzeldir. Son bir aydır yoğun şekilde verdiğimiz hizmeti vermeye devam edeceğiz. Her türlü kış lastiğimiz mevcut, sıkıntımız yok, istenilen ebatta, istenilen çeşitte kar, kış lastiğimiz mevcuttur, personellerimiz de tüm müşterilerimize sıkıntısız hizmet vermektedir." dedi.

Yöredeki vatandaşların kar yağmadan araçlarının lastiklerini değiştirmesi gerektiğini anlatan Sancar, "7/24 müşterilerimize hizmet ediyoruz, vatandaşlardan ricamız hava ısısına bağlı olarak lastik değişimi yapması lazım. Isı 7 derecenin altına düştüğü zaman vatandaşların araçlarına kış lastiğini takması lazım. Kış lastiğinin kar yağmadan, ayaz olmadan araca takılması gerekir." diye konuştu.

Sürücülerden Özkan Öztürk ise aracının lastiklerini değiştirmek için sırada beklediklerini dile getirerek, "Kış geldi, kar yağdı. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşmeye başladı. Kar, buz olunca lastiklerin değişim zamanı geldi, biz de lastikleri değiştirdik." ifadesini kullandı.

Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Otomobil, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

Son Dakika Haberleri
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim         
12:51
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement