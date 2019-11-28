Son Dakika Haberleri: Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri
Son Dakika Yaşam Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri - Son Dakika

Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri

7 saat önce

Kars'ta okul ve toplu taşıma sürücülerine kış lastiği kullanımı hakkında polis ve jandarma ekiplerince bilgi verildi.

Kars'ta kış lastiği ve kış tedbirleri semineri, System.String[]

Kars'ta okul ve toplu taşıma sürücülerine kış lastiği kullanımı hakkında polis ve jandarma ekiplerince bilgi verildi.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince il merkezi ve ilçelerdeki okul servisi ve toplu taşıma araç sürücülerine 1 Aralık 2019- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında zorunlu kış lastiği kullanımı, zincir ve araçlarda bulunması gereken avandalıklar ile ilgili seminer verilerek sürücüler bilgilendirildi.


Seminerde; şoförlere uymaları gereken kurallar anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:14 Kaynak: İHA
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