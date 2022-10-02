Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor - Son Dakika
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Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor

02.10.2022 10:44
Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor

Kars'ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Kars'ta, kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırın hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor.

Verimli topraklara sahip Akyaka ilçesinde, bu yıl etkili olan yağışlarla sulu alanlara ekilen silajlık mısır, çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirilen ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisinin hasadı traktörlerle yapılıyor. İmece usulüyle yapılan hasat sonrası silajları stoklayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayacak.

Paketlemesi yapılan mısır silajları daha sonra traktör römorklarına doldurularak depolara taşınıyor.

Çiftçilerden Hakan Güzeloğlu, AA muhabirine, hayvancılığın tarımsal faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu, yemin de ekonomik ve karlı bir hayvancılık faaliyeti yürütmede en önemli etken olduğunu söyledi.

Mayıs ayında ekilen silajlık mısırı hasat etkilerini anlatan Güzeloğlu, "Çiftçilerle burada yardımlaşarak imece usulü hasat yapıyoruz. Dönüme 5-6 tona kadar mısır veriyor. Mısır silajı hayvan besiciliği için birebir, kaba yem olarak kullanıyoruz. Süt bakımından da oldukça verimlidir." dedi.

Güzeloğul, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Mısır, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor - Son Dakika

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