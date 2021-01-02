Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazide av mesaisinde - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazide avlanırken görüntülendi.

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın atlında 20 dereceye kadar düştüğü Kars'ta yiyecek ararken görüntülendi.

Kar altındaki farelere odaklanan kızıl tilkiler, yaklaşık 20-30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor.

Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.