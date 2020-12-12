Kars'ta kızıl tilkiler karla kaplı arazilerde av mesaisinde - Son Dakika

Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi.

Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazilerde yiyecek arayışına çıktı.

Kars-Ani Ören Yeri bölgesindeki kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.

Beyaza bürünen arazilerde canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkiler, renkli görüntüler oluşturdu.???????