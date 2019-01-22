Kars'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
1 saat önce
Kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı Kars
Şube Başkanlığı'nca kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca Fevzi Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında vatandaşlar kan verirken, Kars Kızılay Şube Başkanı Sıddık Demir
ise kan bağşının önemi anlattı.
Kızılay Kars Şube Başkanı Sıddk Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tipi'nin de kan bağışında bulunduğu kampanya vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kars Kızılay Şube Başkanlığı'nce bu tür kan bağışı kampanyalarının sık sık yapılacağı kaydedildi. Kan bağışı kamyasında kısa sürede çok sayıda vatandaşın kan bağışında bulunduğu öğrenildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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