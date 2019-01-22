Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Kars'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

1 saat önce

Kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kars'ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi, System.String[]
Kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacıyla Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Kars Şube Başkanlığı'nca Fevzi Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında vatandaşlar kan verirken, Kars Kızılay Şube Başkanı Sıddık Demir ise kan bağşının önemi anlattı.

Kızılay Kars Şube Başkanı Sıddk Demir ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tipi'nin de kan bağışında bulunduğu kampanya vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kars Kızılay Şube Başkanlığı'nce bu tür kan bağışı kampanyalarının sık sık yapılacağı kaydedildi. Kan bağışı kamyasında kısa sürede çok sayıda vatandaşın kan bağışında bulunduğu öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Kızılay, Kars, Yaşam
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