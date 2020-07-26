Kars'ta Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika

KARS'ta koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşanması üzerine başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Azalan kan stoklarına takviye amacıyla yurdun dört bir yanında kan bağışı kampanyaları düzenlendi. Kızılay Kars Şubesi tarafından Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına Karslılar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğini çünkü herkesin hayatı boyunca mutlaka kana ihtiyacının olabileceğini ifade etti.Kızılay Kars Şubesi Başkanı Sıddık Demir, 'Bir ünite kan vermek 3 canı kurtarır' sloganıyla başlatılan kampanya ile azalan kan stoklarını yeniden artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kent merkezindeki kampanyanın ardından, pazartesi ve salı günlerinde de Kağızman ilçesinde kan bağışının devam edeceği bildirildi. Türkiye genelinde eylül ayı sonu itibariyle kan stoklarının yeniden normale dönmesi bekleniyor.