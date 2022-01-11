Kars'ta köpek dövüştüren 3 kişiyi HAYDİ timi yakaladı - Son Dakika

Kars ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timince köpek dövüştüren 3 kişi yakalandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sosyal medya üzerinden "köpek dövüştürülmesi" olayı ile ilgili Kars Valiliğine gelen ihbar üzerine konunun incelenmesi, gerekli adli ve idari işlemin yapılması için talimat verdi.

Bu kapsamda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve HAYDİ timi, olayın gerçekleştirildiği Yalınkaya köyünde çalışma yaptı.

Araştırma neticesinde, köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

HAYDİ ekiplerince alınan köpekler, bakım ve tedavileri yapılmak üzere Kars Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

Köpek dövüştürdüğü tespit edilen 3 kişiye cezai işlem uygulandı.