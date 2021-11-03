KARS'TA KÖPEK VE ATLARA MİKROÇİP TAKILIYOR - Son Dakika

KARS'ta köpek ve atlara mikroçip takılmaya başlandı. 382 köyde yapılacak çalışmayla köpeklere kuduz aşısı, atlara da ruam testi yapıldıktan sonra çip takıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, büyük ve küçükbaş hayvanlardan sonra köpek ve atların da kayıt altına alınacağını belirterek, mikroçip çalışmasıyla hırsızlık olaylarının de önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köpek ve tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışması başlatıldı. Kars'a bağlı 382 köyde gerçekleştirilecek mikroçip uygulamasının ilki Subatan köyünde yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, üreticilere ait köpeklere kuduz aşısı, atlara da ruam testi yaptıktan sonra mikroçiplerini taktı.

Büyük ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasından sonra sahipli köpek ve atlar da takılan mikroçiple takip edilecek. Köpek ve atların kimliklendirme çalışmasının il genelinde yapılacağını belirten Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, uygulamayla hayvanların hırsızlıklara karşı da korunacağını bildirdi. Başıboş hayvanların kazalara sebep olduğunu hatırlatan Altıntaş, Trafik kazası olduktan sonra kazaya sebebiyet olan hayvanın kime ait olduğunu bilmiyoruz ama bundan sonra yani çiplemeyle beraber bu hayvanın kime ait olduğunu bileceğiz dedi.

'ÇALIŞMALAR 2022 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'

Çiftçi kayıt sistemleriyle arazileri, hayvan küpeleme sistemiyle hayvanların kayıt altına alındığını, yeni projeyle sahipli köpek ve atların kimliklendirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Altıntaş, Şunu bilmemiz lazım, sayamadığımız bir şeye hükmedemeyiz, sayamadığımız bir konuda yorum da yapamayız, proje de üretemeyiz. Hem çiftçimizi, hem arazilerimizi, hem küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı kayıt altına aldık. Bugün itibarıyla da hem köpekleri hem de atları kayıt altına almış olacağız. Bundan sonra da bunlarla ilgili politikaları, problemlerin çözümlerini müştereken yerine getireceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmalar, 2022 yılının sonuna kadar tamamlanmış olacak. Çiplendirmenin yanı sıra kuduz aşısı da yapıyoruz, biliyorsunuz zoonoz bir hastalık, hayvanlardan insanlara geçen sıkıntılı bir hastalık, o hastalığın da çaresini bulmuş oluyoruz diye konuştu.