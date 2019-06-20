Kars'ta köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı
35 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:56 Kaynak: AA
'ın Sarıkamış
ilçesinde köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
İlçeye bağlı Sırbasan köyünde yol çalışması yapan İl Özel İdaresine bağlı Paşa Mutluer idaresindeki greyder köprüden düştü.
Kazada yaralanan Mutluer, köylülerce çağrılan ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mutluer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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