Son Dakika Haberleri: Kars'ta köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı
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Kars'ta köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı

35 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.

Kars'ta köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köprüden düşen iş makinesinin operatörü yaralandı.
İlçeye bağlı Sırbasan köyünde yol çalışması yapan İl Özel İdaresine bağlı Paşa Mutluer idaresindeki greyder köprüden düştü.
Kazada yaralanan Mutluer, köylülerce çağrılan ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mutluer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Sarıkamış, Kars, Güncel
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