Kars'ta korkutan hortum - Son Dakika

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor.

Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde bir çok evinin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi.

KARS - Kars'ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbe an telefonla kaydedildi.

Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok

Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!

Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak