Kars'ta korkutan yangın

Kars'ta korkutan yangın Mahalleli itfaiye sirenleriyle sokağa döküldüKARS - Kars'ta sabah saatlerinde bir eve ait depo da çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kars'ta korkutan yangın

Mahalleli itfaiye sirenleriyle sokağa döküldü

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde bir eve ait depo da çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ve polis araçlarının siren sesiyle mahalleli sokağa döküldü.

Olay Kars Merkez Yeni Mahalle SGK yolunda meydana geldi. Bir vatandaşa ait depo da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, bölgeden vatandaşları uzaklaştırarak, itfaiyenin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerine mahalleli de yardımcı oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında bir giyim mağazasının deposu olduğu öğrenilen depo da maddi hasar meydana geldi. Yangının etrafta bulunan evlere sıçramasına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi önledi.

Sabah saatlerinde çıkan ve mahalleliyi sokağa döken yangının neden çıktığı araştırılıyor. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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