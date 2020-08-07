Kars'ta Korona virüs denetimi - Son Dakika

Kars'ta Covid-19 mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında, 157 berber-kuaför-güzellik merkezi, 6 AVM ve AVM içi işletme, 259 ticari taksi, 1 pazar yeri, 320 toplu ulaşım aracı, 180 kahvehane-kıraathane, 2 hamam-sauna, 224 lokanta-restoran-kafe, 15 spor tesisi, 31 park ve piknik alanı, 17 konaklama tesisi, 11 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 13 nikah ve düğün salonu, 25 internet kafe-oyun salonu ve 236 cami denetlendi.

Yetkililer, Korona virüs salgını ile mücadele tedbirlerine titizlikle uyulması maske-mesafe-hijyen konusunda esnaf ve vatandaşlar bilgilendirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS