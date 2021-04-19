Kars'ta, korona virüs haritası kızardı - Son Dakika

Kars'ta artan vaka sayılarının ardından korona virüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı.

Kent genelinde yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansırken, Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

Kars'ta son günlerde Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış görülmesi üzerine yetkililerde bir takım önlemler almaya başladı. Kent genelinde görev alan polisler, maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşları uyardı. Maskesiz sokağa çıkılmasına izin vermeyen yetkililer, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilerine göre, Kars'ta önceki haftaya oranla 100 bin kişide 191,28 olan vaka sayısı artarak her 100 bin kişide 291,66 oldu. - KARS