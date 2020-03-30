Kars'ta koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kars'ta koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika

Kars'ta koronavirüs testi yapılacak

6 saat önce

Kars'ta koronavirüs testi yapılacak Sağlık Bakanlığının izniyle Kars Kafkas Üniversitesi'nde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Kars'ta koronavirüs testi yapılacak

KARS - Sağlık Bakanlığının izniyle Kars Kafkas Üniversitesi'nde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi yapılacak.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde oluşturulan altyapı neticesinde şüphelenen vatandaşlara kornavirüs testi yapılacak. KAÜ'de ortalama 350 kişiye test yapılabilecek.

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Kocatürk, günlük yaklaşık 350 test yapabileceklerini söyledi.

Kocatürk, "Sağlık Bakanlığından hastanemizde Pitial yöntemiyle Kovit-19 tanısını yapabilecek izni aldık ve üniversitemiz bu konuda yetkilendirildi. Bugün de Erzurum üzerinden alete kullanacağımız tanı kitlerimiz akşamüzeri elimizde olacak. Yarın sabahtan itibaren sadece Kars değil, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'ya ye kadar olan bölgeden gelen vakaların testlerini yapabileceğiz. Test makinemiz günlük 300-350 kadar testi yapabilecek kapasitede olacak. Eğer bu kapasite aşımı gerçekleşirse üniversitemizde aynı testi yapacak ikinci bir cihazımız daha mevcut ve bu cihazı da faaliyete sokacağız. Bundan sonrada test miktarını artırarak hastalık için daha doğru ve hızlı tanı koyma imkanımız olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını ifade eden Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüsnü Kapu, "Kafkas Üniversitesi olarak koronavirüsünün testlerinin Kars'ta yapılması için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduk. Böylece korana hastası olanlara test yapacak duruma geldik. Üniversitemizin alt yapısı buna müsait. Sağlık Bakanlığımızdan müsaadesi alındı. İnşallah biz de burada artık test merkezi konumuna geldik. Üniversitemiz hastalıkla ilgili bütün testleri yapabilir konuma geldi. Zaten altyapımız vardı ama Sağlık Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyordu. O izinde dün itibariyle verilmiş oldu. İnşallah burada tespit ederek şüpheli olan hastalarımız olduğu zaman hepsine burada test yapmış olacağız. Zaten aletlerimiz ve bilgisayarlarımız mevcut. Bu testleri yapabilecek uzman personellerimiz de var. Yani Kars'ta Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Ankara'daki veya Erzurum'daki üniversitelerde olduğu gibi biz de burada gerekli testleri yapabilir durumdayız. Bu hafta sonuna doğru bu testleri yapar duruma geleceğiz" diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2 adet Kovit-19 kliniği oluşturuldu. Kliniklerin tek kişilik 17 odadan oluşuyor. Artan hasta sayısına göre de diğer kliniklerden yer almak suretiyle Kovit-19 klinik sayısı genişletilebilecek.

Kars'ta koronavirüs testi yapılacak

Kafkas Üniversitesi, Kars, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:16 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Eski bakan Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 00:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]